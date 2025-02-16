Росія вночі запускала дрони на Київщину: якого лиха наробила атака ворога
- Російські війська атакували Київську область, пошкоджено приватні будинки.
- Постраждалих серед населення немає.
- Оперативні служби працюють над фіксацією наслідків атаки.
Російські війська в ніч проти 16 лютого вкотре атакували Київську область ударними БпЛА. Внаслідок атаки противника є пошкодження приватних будинків.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу ДСНС та допис начальника КОВА Миколи Калашника.
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Росія атакувала Київщину
Відомо, що тривога в Київській області тривала понад 5 годин. В регіоні працювали сили протиповітряної оборони.
Микола Калашник повідомив, що є збиті ворожі цілі. За його словами, постраждалих серед населення немає.
Він додав, що влучань в об’єкти критичної інфраструктури не зафіксовано.
Внаслідок ворожої атаки у Бориспільському районі сталося загоряння та руйнування покрівлі складського приміщення виробництва. Пожежу оперативно ліквідували. Крім цього, пошкоджений один приватний будинок.
У Броварському районі пошкоджено 6 приватних будинків. Вказується, що в них вибиті вікна, пошкоджено покрівлю та посічений фасад.
Станом на 8:33 оперативні служби продовжують роботи з фіксації наслідків ворожої атаки.
Наслідки атаки на Київщину / Фото ДСНС, Миколи Калашника
Нагадаємо, що в ніч на 16 лютого ворог здійснив масовану атаку на Миколаїв, внаслідок чого є пошкодження на об'єкті критичної інфраструктури. Подробиці про атаку на місто, читайте в матеріалі 24 Каналу.