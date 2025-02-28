Ворог атакував дронами Миколаїв: сталася пожежа на підприємстві, пошкоджено склад і не тільки
- Вночі, 28 лютого ворог атакував Миколаїв "Шахедами".
- Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа, яку ліквідували.
- Вогонь знищив вантажний фургон.
- Також пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон.
Російські війська вночі 28 лютого вкотре атакували ударними БпЛА Миколаїв. Внаслідок ворожих дій є пошкодження.
Відомо, що постраждалих немає. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Віталя Кіма, глави Миколаївської ОВА.
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"Шахеди" атакували Миколаїв
Вказується, що вночі близько 00:16 агресор атакував Миколаїв БпЛА типу Shahed 131/136.
Внаслідок падіння уламків на території виробничого підприємства виникла пожежа. Очільник ОВА повідомив, що пожежу оперативно ліквідували.
Вогнем повністю знищено вантажний фургон. Крім того пошкоджено складське приміщення та інший вантажний фургон,
– ідеться в повідомленні.
За даними очільника ОВА, постраждалих немає.
Додамо, що відомо, що у ніч на 28 лютого силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 5 "Шахедів".
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Нагадаємо, що ввечері 27 лютого Росія завдала удару по Україні, зокрема, серія вибухів пролунала в Сумах. Було зафіксовано 5 влучань в один із районів міста.
Унаслідок атаки також є постраждалі. Попередньо, травмовано двоє людей.