У передмісті Одеси уламки дрона пошкодили припортову інфраструктуру, будинок і авто

Росія вночі 24 лютого атакувала Україну "Шахедами". Серед постраждалих областей Одещина.

Там пошкоджено припортову інфраструктуру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину

Під атакою ударних безпілотників перебувало цивільне населення Одеського району.

У передмісті Одеси осколками дрона пошкоджено припортову інфраструктуру,

– написав Олег Кіпер.

Окрім припортових об'єктів, також є руйнування скління, даху приватного будинку та легкових автомобілів.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

"Над ліквідацією працюють всі відповідні служби", – додав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, що цієї ночі від російської атаки також постраждали Київщина та Хмельниччина.

У Київській області уламки "Шахедів" впали на недобудований багатоповерховий будинок. В охоронця медики діагностували гостру реакцію на стрес.

А у Хмельницькій області пошкоджено декілька житлових будинків і авто. Постраждалих немає.