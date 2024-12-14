Терор України: Зеленський показав, як наші воїни знищували ворожі дрони під час масованої атаки

Країна-агресорка Росія в суботу, 14 грудня, вкотре атакувала Україну ударними БпЛА. Так, ворожі сили запустили по Україні понад 130 дронів.

Наші захисники відбивали атаку противника. Володимир Зеленський показав, як військові знищували російські безпілотники, повідомляє 24 Канал.

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Як військові знищували ворожі цілі під час атаки

"Кожного дня ми бачимо роботу наших захисників неба", – так почав свій допис президент.

В ніч проти 14 грудня росіяни скоїли черговий терор ударними дронами, застосувавши більше, ніж 130 БпЛА. Близько 60 вдалося знищити, понад 70 локаційно втрачені.

Зеленський подякував нашим захисникам неба: зенітним ракетним військам, авіації, підрозділам РЕБ, мобільним вогневим групам – кожному й кожній у різних видах і родах сил.

Він зазначив, що "важливо, що нам вдається захистити наших людей, нашу інфраструктуру від більшості загроз.. але, на жаль, не від усіх".

Президент наголосив, що Україна потребує підтримки. Він наголосив, що більше "Петріотів" та інших систем протиповітряної оборони, ракет до них, посилення санкцій проти Росії – усе це дасть змогу захистити більше наших людей.

"І світ має ресурси, щоб допомогти нам у цьому", – наголосив лідер України.

У своїй публікації гарант також розмістив відео, на якому видно, як наші захисники знищують ворожі цілі, якими атакував противник.

Як захисники неба знищували російські дрони: дивіться відео