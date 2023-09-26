"Шахеди" атакують Черкащину: в області працює ППО

У ніч проти 26 вересня російські військові запустили відразу кілька груп дронів-камікадзе по Україні. Ворог атакував Черкаську область. У регіоні працює ППО.

"Шахеди" летіли на Черкащину з Півдня України. Власне, дрони-камікадзе ворог запустив з тимчасово окупованого півострова Крим.

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На Черкащині працювала ППО

Власне, повітряну тривогу у Черкаській області оголосили о 00:21. Тоді повідомляли, що можлива загроза дронів-камікадзе.

Вже о 01:08 Повітряні сили зробили попередження для мешканців Черкас. У роді військ зазначили, що "Шахеди" летять на місто.

А вже о 01:20 глава ОВА Ігор Табурець зазначив, що існує підвищена небезпека. За його словами, окупанти застосували ударні БпЛА. В регіоні працює ППО.

Моніторингові канали о 01:39 вкотре звернулися до мешканців Черкас. Їх попрохали бути пильними, адже працюватимуть Сили оборони.

Станом на 01:46 моніторингові канали пишуть, що в Одеській області чисто. Натомість загроза атаки дронами-камікадзе зберігається у Черкаській і Кіровоградській областях.

Через кілька хвилин канали повідомляють, що "Шахеди" рухаються у напрямку Ізмаїльського району та попереджають мешканців ще й Одеської і Миколаївської областей про потенційну загрозу.

Станом на 01:50 повітряну тривогу оголосили в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій і Донецькій областях.

Повітряні сили о 01:52 написали, що "Шахеди" заходять у гирло Дунаю та рухаються у західному напрямку.

Ближче до 2 ночі місцеві телеграм-канали повідомили, що лунають повторні вибухи у Черкаській області. Кажуть, що працює ППО по ворожих цілях у небі.