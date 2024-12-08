"Шахеди" атакують Київщину: на підступах до столиці працює ППО
Російські війська 8 грудня вкотре атакують українські міста ударними БпЛА. Так, під прицілом ворога опинилася Київська область.
Сили протиповітряної оборони працюють по ворожих цілях. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.
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На Київщині працює ППО
Оперативні деталі ворожої атаки читайте в нашому телеграмі.
В КОВА ввечері 8 грудня повідомили, що у повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА.
Сили ППО працюють по цілях,
– ідеться в повідомленні.
"Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку", – додали в ОВА.
Там також зазначили, що потрібно дотримуватися інформаційної тиші. В ОВА наголосили, що не можна фіксувати та викладати в мережу роботу наших захисників.
Додамо, що о 19:11 в Повітряних силах повідомляли про ворожі БпЛА в напрямку Києва з південного заходу.
24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.
Нагадаємо, що Росія ще вдень 8 грудня запустила на територію України "Шахеди". Куди дійшла тривога та де наразі фіксують ворожі ударні БпЛА читайте в матеріалі 24 Каналу.