"Шахеди" атакують Київ та область: працюють сили ППО

Російські війська ввечері 18 березня вкотре запустили ударні БпЛА. Під прицілом ворога опинилася Київщина.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Київської ОВА.

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Ворог атакує Київську область

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

О пів на 9 годину вечора в Київській області зафіксували рух ворожих БпЛА. По ворожих цілях працює протиповітряна оборона.

У регіоні працюють сили ППО,

– ідеться в повідомленні.

В КМДА закликали не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Зазначимо, що о 20:38 стало відомо про вибухи в Києві. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомляє, що в столиці працює ППО та закликає жителів бути в укриттях.

24 Канал закликає перебувати у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, не нехтуйте власною безпекою.

Нагадаємо, що ввечері 17 березня ворог також запускав свої ударні БпЛА по Україні.

Відомо, що противник атакував тоді 137-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, що в Росії.

В Повітряних силах повідомили, що підтверджено збиття 63 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях.

Вказується, що 64 ворожі безпілотники-імітатори – локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Внаслідок російської атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Дніпропетровщина та Черкащина.

Нагадаємо, що ввечері 17 березня внаслідок атаки БпЛА у Дніпровському районі сталася сильна пожежа.



Сергій Лисак, очільник Дніпропетровської ОВА, повідомляв, що пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

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Зазначимо, що окупаційні війська Росії продовжують тероризувати мирні міста України. У вівторок, 18 березня, ворог вкотре випустив свої ударні БпЛА по Україні. Через це в низці областей вже оголосили повітряну тривогу.