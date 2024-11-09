"Шахеди" атакують Одесу: у місті працює ППО

Російська армія пізно ввечері 9 листопада атакувала Одесу своїми безпілотниками типу "Шахед". У місті працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ та моніторингові телеграм-канали. В області лунає тривога.

До теми У Харкові прогриміли вибухи: є влучання біля багатоповерхівки

Що відомо про атаку Одеси "Шахедами"

Тривогу в Одеській області оголосили о 22:45. Повітряні сили попереджали про загрозу атаки безпілотниками по місту.

Одеса – ударний БпЛА у напрямку міста!

– писали військові.

Про безпілотники, що прямують до Одеси повідомив також і міський голова Геннадій Труханов, а також очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Вони закликали жителів міста перебувати у безпечних місцях.

Окрему увагу Труханов просив звернути жителів Пересипського району.

Близько 22:53 місцеві ЗМІ повідомили про роботу ППО в Одесі. Вже через 20 хвилин Повітряні сили повідомили про БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину (Чорноморськ).

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.