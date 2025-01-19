УКР РУС
19 січня 2025, 12:41
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Росіяни знову запустили "Шахеди": тривога дійшла до Київщини

Ірина Марціяш

Російська армія вдень 19 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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Куди прямують ворожі БпЛА

12:39, 19 січня

На Київщині працює ППО.

12:20, 19 січня

  • Декілька груп ударних БпЛА на межі Полтавської та Чернігівської областей. Курсом на Золотоніський район Черкащини. 
  • БпЛА на Київщині в районі Березані. Курс південно-західний. 
  • Через Чернігівщину (район Батурина) курсом на Київщину.
  • Нові групи на півночі Чернігівщини.
12:00, 19 січня

БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.

11:51, 19 січня

Нові групи ударних БпЛА заходять на Сумщину.

11:38, 19 січня

  • Кілька груп ударних БпЛА через Сумщину у напрямку Чернігівщини та Полтавщини.
  • БпЛА на півдні Чернігівщини. Курс південно-західний.