Росіяни знову запустили "Шахеди": тривога дійшла до Київщини
Російська армія вдень 19 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Куди прямують ворожі БпЛА
На Київщині працює ППО. БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину. Нові групи ударних БпЛА заходять на Сумщину.
На Київщині працює ППО.
БпЛА з Чернігівщини курсом на Київщину.
Нові групи ударних БпЛА заходять на Сумщину.