Росіяни знову запустили "Шахеди": тривога дійшла до Києва
Російська армія ввечері 21 січня запустила по Україні свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
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Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку. Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку. Нові групи ворожих ударних БПЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний. Ворожий ударний БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південно-західний. Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі східного напрямку.
Київська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Нові групи ворожих ударних БПЛА на північному сході Сумщини, курс - південно-західний.
Ворожий ударний БпЛА на сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожий ударний БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.