УКР РУС
23 січня 2025, 15:36
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Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки

Ірина Марціяш

Російські війська вдень 23 січня знову запустила по Україні свої ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.

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Куди прямують ворожі дрони

15:41, 23 січня

Ударний БпЛА на межі Полтавської та Кіровоградської областей.

15:17, 23 січня

Декілька груп ударних БпЛА із Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини.

15:07, 23 січня

Ударний БпЛА із Полтавщини курсом на Черкащину.

13:55, 23 січня

БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.