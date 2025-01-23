Росіяни знову запустили "Шахеди": які області під загрозою атаки
Російські війська вдень 23 січня знову запустила по Україні свої ударні БпЛА. Через це у низці регіонів нашої країни шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо жителів областей України, де оголошена повітряна тривога, прямувати в укриття, адже це може врятувати життя.
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Куди прямують ворожі дрони
Ударний БпЛА на межі Полтавської та Кіровоградської областей. Декілька груп ударних БпЛА із Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини. Ударний БпЛА із Полтавщини курсом на Черкащину. БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.
Ударний БпЛА на межі Полтавської та Кіровоградської областей.
Декілька груп ударних БпЛА із Чернігівщини рухаються у напрямку Київщини.
Ударний БпЛА із Полтавщини курсом на Черкащину.
БпЛА через Сумщину в напрямку Полтавської області.