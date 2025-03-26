Росія знову запустила "Шахеди": повітряна тривога дісталася Києва

Увечері 26 березня Росія вкотре запустила ударні дрони. Низкою українських областей шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена загроза, прямувати в укриття.

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