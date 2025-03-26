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24 Канал Новини України Росія знову запустила "Шахеди": повітряна тривога дісталася Києва
26 березня, 21:09
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Росія знову запустила "Шахеди": повітряна тривога дісталася Києва

Анастасія Безейко

Увечері 26 березня Росія вкотре запустила ударні дрони. Низкою українських областей шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена загроза, прямувати в укриття.

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Куди летять ворожі БпЛА

21:58, 26 березня

Декілька груп "Шахедів" летять у напрямку Чернігова.

21:51, 26 березня

Ворожі ударні БпЛА через Дніпропетровську область – курсом на Кривий Ріг.

21:49, 26 березня

Група "Шахедів" рухається із Сумщини на Полтавщину.

21:20, 26 березня

Ворожі ударні БпЛА – через Сумську область у напрямку Чернігівщини.

21:10, 26 березня

Групи "Шахедів" рухаються в напрямку Харкова.

20:53, 26 березня

Декілька груп російських дронів летять курсом на Запоріжжя.

20:49, 26 березня

Вибухи пролунали в Харкові. За попередньою інформацією, дрони вдарили по Київському районі міста.

20:41, 26 березня

Ворожі ударні БпЛА у напрямку Харкова з півночі.

20:33, 26 березня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

20:31, 26 березня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА.

20:24, 26 березня

Ворожі ударні БпЛА рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.