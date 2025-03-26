Росія знову запустила "Шахеди": повітряна тривога дісталася Києва
Увечері 26 березня Росія вкотре запустила ударні дрони. Низкою українських областей шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Закликаємо жителів регіонів, де оголошена загроза, прямувати в укриття.
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Куди летять ворожі БпЛА
Декілька груп "Шахедів" летять у напрямку Чернігова. Ворожі ударні БпЛА через Дніпропетровську область – курсом на Кривий Ріг. Група "Шахедів" рухається із Сумщини на Полтавщину. Ворожі ударні БпЛА – через Сумську область у напрямку Чернігівщини. Групи "Шахедів" рухаються в напрямку Харкова. Декілька груп російських дронів летять курсом на Запоріжжя. Вибухи пролунали в Харкові. За попередньою інформацією, дрони вдарили по Київському районі міста. Ворожі ударні БпЛА у напрямку Харкова з півночі. Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА. Ворожі ударні БпЛА рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.
Декілька груп "Шахедів" летять у напрямку Чернігова.
Ворожі ударні БпЛА через Дніпропетровську область – курсом на Кривий Ріг.
Група "Шахедів" рухається із Сумщини на Полтавщину.
Ворожі ударні БпЛА – через Сумську область у напрямку Чернігівщини.
Групи "Шахедів" рухаються в напрямку Харкова.
Декілька груп російських дронів летять курсом на Запоріжжя.
Вибухи пролунали в Харкові. За попередньою інформацією, дрони вдарили по Київському районі міста.
Ворожі ударні БпЛА у напрямку Харкова з півночі.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Ворожі ударні БпЛА рухаються через Запорізьку область у напрямку Дніпропетровщини.