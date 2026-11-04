"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА
Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.
24 Канал уважно стежить за повідомленнями Повітряних сил ЗС України та повідомляє, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.
Де пролітають ворожі БпЛА?
У яких областях лунає тривога: дивіться на карті
КАБи на Харківщину Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА курсом на Підгороднє/Самар. Реактивний БпЛА повз Димер, курсом на Київ. Чернігівщина: Реактивні БпЛА курсом на Козелець. КАБи на Дніпропетровщину
КАБи на Харківщину
Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА курсом на Підгороднє/Самар.
Реактивний БпЛА повз Димер, курсом на Київ.
Чернігівщина: Реактивні БпЛА курсом на Козелець.
КАБи на Дніпропетровщину