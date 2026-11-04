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24 Канал Головні новини "Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА
4 листопада, 21:24
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"Шахеди" атакують Україну: де пролітають російські БпЛА

Катерина Мілєніна

Росія продовжує терор України ударними дронами. У кількох областях оголосили повітряну тривогу.

24 Канал уважно стежить за повідомленнями Повітряних сил ЗС України та повідомляє, що відомо на цей момент про повітряну загрозу.

Де пролітають ворожі БпЛА?

У яких областях лунає тривога: дивіться на карті

 

21:46, 04 листопада

КАБи на Харківщину

21:38, 04 листопада

Дніпропетровщина: Реактивний БпЛА курсом на Підгороднє/Самар.

21:36, 04 листопада

Реактивний БпЛА повз Димер, курсом на Київ.

21:27, 04 листопада

Чернігівщина: Реактивні БпЛА курсом на Козелець.

21:11, 04 листопада

КАБи на Дніпропетровщину

 

 

 

 

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