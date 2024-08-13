Росія знову атакує дронами-камікадзе: де в Україні є небезпека

13 серпня 2024, 23:49
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Автор: Діана Квасневська

Російські загарбники знову атакують Україну ударними безпілотниками. Вороги запустили перші дрони по наших регіонах о 22:34 13 серпня.

У областях, де є небезпека, оголосили про повітряну тривогу. Вночі проти 13 серпня вороги також атакували дронами-камікадзе – наші військові збили 30 із 38 "Шахедів". Де в Україні оголосили небезпеку наразі – читайте в тексті 24 Каналу

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Що відомо про атаку безпілотниками 

00:02, 14 серпня

Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на Північний Захід.

00:01, 14 серпня

Повітряну тривогу оголосили в:

  • Київській,
  • Полтавській,
  • Чернігівській,
  • Сумській, 
  • Харківській, 
  • Херсонській,
  • Запорізькій,
  • Донецькій областях. 


Росія атакує Україну дронами / скриншот 24 Каналу 

23:48, 13 серпня

  • Ще ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщину, рухаються у напрямку Київської області.
  • Групи ворожих ударних БпЛА на Чернігівщині рухаються Південно-Західним курсом, підлітають до Київської області.
  • Група ворожих БпЛА на Сумщині змінила напрям руху і зараз на Полтавщині, рухаються у напрямку Миргорода.
23:19, 13 серпня

БпЛА у Запорізькій області напрям руху на Дніпро.

23:11, 13 серпня

  • Ворожі БпЛА з Сумщини на Чернігівщині, рухаються у напрямку Київської області.
  • Ще декілька груп ворожих ударних БпЛА на Сумщині рухаються Південно-Західним курсом у напрямку Київської області через Чернігівщину.
22:54, 13 серпня

Ракета зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс Західний.

22:34, 13 серпня

Декілька груп ударних ворожих безпілотників заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс Західний.