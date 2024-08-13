Росія знову атакує дронами-камікадзе: де в Україні є небезпека
Російські загарбники знову атакують Україну ударними безпілотниками. Вороги запустили перші дрони по наших регіонах о 22:34 13 серпня.
У областях, де є небезпека, оголосили про повітряну тривогу. Вночі проти 13 серпня вороги також атакували дронами-камікадзе – наші військові збили 30 із 38 "Шахедів". Де в Україні оголосили небезпеку наразі – читайте в тексті 24 Каналу.
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Що відомо про атаку безпілотниками
Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на Північний Захід. БпЛА у Запорізькій області напрям руху на Дніпро. Ракета зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс Західний. Декілька груп ударних ворожих безпілотників заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс Західний.
Декілька груп ударних ворожих БпЛА на Херсонщині, курс на Північний Захід.
БпЛА у Запорізькій області напрям руху на Дніпро.
Ракета зі сходу Сумщини у напрямку Чернігівщини, курс Західний.
Декілька груп ударних ворожих безпілотників заходять з півночі Сумської області у напрямку Чернігівської, курс Західний.