Росія знову атакує дронами-камікадзе: де в Україні є небезпека

Російські загарбники знову атакують Україну ударними безпілотниками. Вороги запустили перші дрони по наших регіонах о 22:34 13 серпня.

У областях, де є небезпека, оголосили про повітряну тривогу. Вночі проти 13 серпня вороги також атакували дронами-камікадзе – наші військові збили 30 із 38 "Шахедів". Де в Україні оголосили небезпеку наразі – читайте в тексті 24 Каналу.

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Що відомо про атаку безпілотниками