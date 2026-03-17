"Шахеди", якими атакує Іран, відрізняються від тих, якими б'є Росія, – Зеленський

Президент Зеленський закликав міжнародну спільноту швидко діяти проти Ірану і попередив про зростання військової співпраці між Тегераном та Москвою. За його словами, "Шахеди", якими Іран б'є по країнах Близького Сходу, відрізняються від тих, якими атакувала Росія Україну раніше.

Про це український президент розповів в інтерв'ю The Jerusalem Post.

Що відомо про "Шахеди" які використовує Іран і Росія?

Зеленський зазначив, що України хоче, аби світ якомога швидше зупинив Іран.

Збиті безпілотники на Близькому Сході мають докази причетності Росії до озброєння, яке використовує Іран.

Ми бачили деякі деталі з одного з "Шахедів", який був знищений в одній з країн Близького Сходу. Це були російські деталі. Тож ми знаємо, що іранці його не виробляли,

– сказав Зеленський.

Він додав, що безпілотники, які використовуються зараз, суттєво відрізняються від тих, що атакували Україну раніше.

"Не можна навіть порівнювати Shahed першого класу, який був на самому початку війни, і сьогоднішній Shahed", – зазначив президент.

До слова, президент України також розповів, що саме Росія допомогла Ірану вдосконалити свої дрони. Він наголосив, що загроза, яка зараз стоїть перед Близьким Сходом, не виникла миттєво. Україна першою це побачила і пережила, вона стала "своєрідним експериментальним майданчиком для цих дронів".

Зверніть увагу! Зеленський зазначив, що війна в Україні перейшла в нову фазу. Росія почала виробляти більше дронів, замість ракет. Вона прагне мати сотні тисяч одиниць.

Атаки "Шахедів" на Близькому Сході