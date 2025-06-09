На Київщині вночі працювала ППО: пошкоджено об'єкти в одному з районів

У Київській області з вечора 8 червня ППО збивала ворожі цілі, що фіксувалися в області. У кількох населених пунтах повідомили про незначні пошкодження цивільної інфраструктури та автомобілів.

Тривога в Київській області загалом тривала понад 10 годин. Про це пише 24 Канал з посиланням на начальника обласної військової адміністрації Миколу Калашника.

На Київщині збивали ворожі цілі

Кілька дронів силам протиповітряної оборони вдалося збити на Київщині. На щастя, обійшлося без постраждалих серед населення. Успішне відбиття атаки дозволило не допустити влучань в об’єкти критичної інфраструктури.

Микола Калашник повідомив, що в Бориспільському районі ушкоджень зазнали два приватні будинки, авто та нежитлова споруда. У будівлях лише посічені фасади та вибиті вікна.

На місці падання уламків працювали відповідальні служби та вибухотехніки. Поліцейські фіксували наслідки ворожої атаки. Правоохоронці повідомили, що інформація про потерпілих до них не надходила.

Уламки дронів пошкодили будинки та авто / Фото поліції Київської області

Нагадаємо, вибухи в Київській області пролунали о 22:20. Над регіоном фіксували проліт ворожих "Шахедів".

ППО працювала вночі і в Києві. Ворожі цілі збивали на околицях столиці. Кілька вибухів жителі чули з різницею в годину.

Також вночі росіяни націлили дрони на Рівне та Дубно, на Суми, Дніпропетровщину та Черкащину. Групи "Шахедів" рухалися всіє територією України.