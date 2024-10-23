Київську область атакують "Шахеди": ворожі дрони знищує ППО
Джерело:Київська ОВА
Київську область росіяни 23 жовтня намагалися атакувати своїми дронами типу "Шахед". У регіоні про ворожих дронах-камікадзе працює ППО.
Про це повідомили у Київській обласній військовій адміністрації. 24 Канал закликає киян перебувати в укриттях цивільного захисту.
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Що відомо про роботу ППО у Київській області
Повітряна тривога у Київській області пролунала о 21:30. Повітряні сили повідомляли про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.
Група ворожих ударних БпЛА рухається через Чернігівщину в напрямку Київської області!
– писали військові.
Про роботу ППО стало відомо о 22:27. В Київській ОВА писали, що зафіксовано рух ворожих БпЛА.
"У регіоні працюють сили ППО. Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників. Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги", – написали в ОВА.
До слова, у Києві також лунає повітряна тривога. У столиці її оголосили о 21:51 також через загрозу "Шахедів".
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