"Шахеди" намагаються атакувати столицю: в області працює ППО

Російська армія ввечері 1 грудня запустила по Київській області свої дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у регіоні працювала протиповітряна оборона.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА. Громадянам області не варто залишати укриття до відбою повітряної тривоги.

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Що відомо про роботу ППО у Київській області

Тривогу у Київській області оголосили о 20:59. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

Група ударних БпЛА на півдні Чернігівщини рухається курсом Полтавщину та Київщину,

– писали військові.

Далі Повітряні сили писали про рух ворожих "Шахедів" на захід. Зрештою у Київській ОВА повідомили про роботу ППО.

"Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", – написали в облвійськадміністрації.

Там також закликали громадян перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги, а також дбати про власну безпеку.

Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників,

– написали в КОВА.

Варто зазначити, що о 21:49 повітряну тривогу оголосили й у Києві. Там також загроза атаки ворожими безпілотниками.

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