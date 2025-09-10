Про це 24 Каналу розповів історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний, зауваживши, що британські фахівці з військової тактики ще з самого ранку говорять, що потрібно негайно застосувати 5 статтю та мобілізувати ресурси. Але в Альянсі не спішать це робити.

Читайте також ЗМІ показали фото знайденого в Польщі російського дрона

Чи доречно застосувати 5 статтю у цьому випадку?

На думку Безсмертного, НАТО зобов'язане це зробити. І надалі потрібно не просто збивати російські безпілотники. Але й завдавати ударів, які б паралізували можливість Росії запускати безпілотники.

Однак є речі, які гальмують застосування 5 статті НАТО. У такому випадку країни Альянсу фактично б приєдналися у боротьбі проти Росії.

Якщо діяти у такий спосіб, то потрібно буде стати поруч з Україною. Це – ключовий стримувальний аргумент, який не дає країнам НАТО це зробити. І такою є позиція США. Насправді зараз варто не очікувати на чергову атаку, а паралізувати здатність ворога здійснювати її,

– підкреслив Безсмертний.

Російські безпілотники атакували Польщу: коротко