Про це 24 Каналу розповів історик, дипломат та колишній народний депутат Роман Безсмертний, зауваживши, що британські фахівці з військової тактики ще з самого ранку говорять, що потрібно негайно застосувати 5 статтю та мобілізувати ресурси. Але в Альянсі не спішать це робити.
Читайте також ЗМІ показали фото знайденого в Польщі російського дрона
Чи доречно застосувати 5 статтю у цьому випадку?
На думку Безсмертного, НАТО зобов'язане це зробити. І надалі потрібно не просто збивати російські безпілотники. Але й завдавати ударів, які б паралізували можливість Росії запускати безпілотники.
Однак є речі, які гальмують застосування 5 статті НАТО. У такому випадку країни Альянсу фактично б приєдналися у боротьбі проти Росії.
Якщо діяти у такий спосіб, то потрібно буде стати поруч з Україною. Це – ключовий стримувальний аргумент, який не дає країнам НАТО це зробити. І такою є позиція США. Насправді зараз варто не очікувати на чергову атаку, а паралізувати здатність ворога здійснювати її,
– підкреслив Безсмертний.
Російські безпілотники атакували Польщу: коротко
- В ніч на 10 вересня російські безпілотники атакували Польщу. Щонайменше 19 дронів порушили повітряний простір країни.
- Наразі у Польщі знайшли 15 російських безпілотників. Також там знайшли залишки однієї ракети невідомого походження.
- ЗМІ наголошують, що ця російська атака по Польщі показала, що Європа не готова до масованих повітряних атак.