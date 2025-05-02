Боєприпаси, які розкидають російські "Шахеди", стали ще небезпечнішими, – КМВА
- Російські "Шахеди" почали розкидати відтерміновані касетні боєприпаси, зафіксовано уже два випадки.
- Останні боєприпаси мали більше заряду; через це 1 травня у Києві пролунало 10 вибухів, постраждала літня жінка.
Останнім часом російські "Шахеди" почали розкидати відтерміновані касетні боєприпаси. У Києві уже зафіксували два таких випадки.
При чому востаннє вони були ще небезпечнішими, повідомляє 24 Канал із посиланням на коментар речника КМВА Євгена Ієвлєва в ефірі телемарафону. Нагадаємо, що 1 травня у Дарницькому районі Києва з цієї причини пролунало близько 10 вибухів, від одного з яких постраждала літня жінка.
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Останні боєприпаси мали набагато більше заряду
️Речник КМВА розповів, що вибухали у Києві саме касетні боєприпаси, якими росіяни начинили "Шахеди".
Це друга серія розкидання подібних вибухонебезпечних речовин, і можна сказати абсолютно точно, що ті, що вибухали та детонували вчора (1 травня – 24 Канал), в них заряду набагато більше, аніж в них, які російські дрони розкидали вперше,
– зауважив Ієвлєв.
Наразі тип і походження боєприпасів невідомі, потрібне проведення спеціальної експертизи.
Експертиза не буде швидкою, адже після вибухів залишають дуже малі решки боєприпасів.