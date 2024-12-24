Росія вкотре випустила по Україні "Шахеди": для яких регіонів є небезпека

Росія в черговий раз випустила по Україні "Шахеди" удень 24 грудня. Через це в низці областей оголошено повітряну тривогу.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили. Закликаємо перебувати в укриттях в разі оголошення тривоги у вашому регіоні, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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