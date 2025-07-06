"Шахеди" вже на підступах до Києва: в області працює ППО

У Київській області вночі 6 липня працювала ППО. У регіоні фіксували ворожі ударні безпілотники.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську ОВА.

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Що відомо про роботу ППО на Київщині

Тривогу у Київській області оголосили ще 5 липня о 23:46. Повітряні сили писали про рух ворожих безпілотників у напрямку регіону.

"Група ударних БпЛА на півдні Київщини – курсом на Вінниччину", – зазначали військові.

Тривога на Київщині продовжилася і вночі 6 липня. Про роботу протиповітряної оборони стало відомо о 01:32, про це написали у Київській обласній військовій адміністрації.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– написали в ОВА.

Там також закликали жителів області дотримуватися інформаційної тиші – не фіксувати та не викладати в мережу роботу наших захисників.

Примітно, що тривогу також оголосили й у самому Києві. Ворожі дрони також рухалися у напрямку столиці.

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