Львівщина чула вибухи: у регіоні фіксували дрони-камікадзе ворога

Львівська область опинилася під загрозою удару "Шахедів" уночі 20 вересня. Близько 4 ранку стало відомо, що дрони-камікадзе ворога долетіли сюди та дісталися майже до самого Львова.

Повітряні сили попереджали про загрозу заздалегідь. А очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький інформував у соцмережах, яким саме населеним пунктам слід бути особливо уважними.

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Повітряну тривогу у Львівській області оголосили о 03:56. Щонайменше 1 "Шахед", за інформацією моніторингових спільнот, у цей час підлетів до межі області.

Згодом, о 04:02, глава ОВА Максим Козицький написав у телеграмі, що ударні безпілотники ворога фіксують у повітряному просторі Львівської області.

Близько 04:30 безпілотник підлетів до Львова майже впритул. Місцеві мешканці почули звуки вибухів. І монітори повідомили, що цей дрон вдалося збити.

На цей час повітряна тривога триває у більшості західних областей, ще кілька дронів є у повітряному просторі.

У Львівській області відбій тривоги оголосили о 04:32.

Упродовж ночі про вибухи та роботу ППО повідомляли місцеві мешканці, військові адміністрації та телеграм-спільноти з Київської та Черкаської областей, також Хмельниччини та Прикарпаття.