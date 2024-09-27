"Шахеди" заходять на Україну з двох боків: для яких регіонів існує загроза
Росія традиційно запустила ударні дрони-камікадзе проти нашої держави. 24 Канал зібрав дані про рух ворожих безпілотників увечері 27 вересня та вночі 28 вересня.
Увечері Росія обстріляла Дніпро та Запоріжжя ракетами, тепер туди летять дрони.
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Де зараз летять "Шахеди" і де лунає тривога
"Шахеди" летять на Вінниччину та Черкащину. Багато "Шахедів" на Полтавщині, також 7 штук летить на Кіровоградщину. Відповідно до даних моніторингових спільнот, над Україною близько 15 "Шахедів". Також, можливо, були повторні пуски дронів. Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу, – ПС. А також попереджають про балістику на Одещину. Монітори повідомляють про дрони на Миколаївщині та Полтавщині. Моніторингові групи пишуть про загрозу для Одещини. Також, можливо, ворог запустив дрони з Чауди – якщо це підтвердиться, то вийде, що БпЛА летять з трьох сторін. Вона потроху шириться Україною – деталі дивіться на інтерактивній карті. БпЛА в районі Покровське, вектором руху на Павлоград. Ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.
Які області червоні зараз
Рух ударних БпЛА (дані ПС):
Де зараз тривога
Де зараз "Шахеди"
"Шахеди" летять на Вінниччину та Черкащину.
Багато "Шахедів" на Полтавщині, також 7 штук летить на Кіровоградщину.
Відповідно до даних моніторингових спільнот, над Україною близько 15 "Шахедів". Також, можливо, були повторні пуски дронів.
Загроза застосування балістичного озброєння з півдня, в областях, де оголошено повітряну тривогу, – ПС.
А також попереджають про балістику на Одещину.
Монітори повідомляють про дрони на Миколаївщині та Полтавщині.
Моніторингові групи пишуть про загрозу для Одещини. Також, можливо, ворог запустив дрони з Чауди – якщо це підтвердиться, то вийде, що БпЛА летять з трьох сторін.
Вона потроху шириться Україною – деталі дивіться на інтерактивній карті.
БпЛА в районі Покровське, вектором руху на Павлоград.
Ворожі ударні БпЛА з Курської області на Сумщині, курс південно-західний.