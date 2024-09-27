"Шахеди" заходять на Україну з двох боків: для яких регіонів існує загроза

Росія традиційно запустила ударні дрони-камікадзе проти нашої держави. 24 Канал зібрав дані про рух ворожих безпілотників увечері 27 вересня та вночі 28 вересня.

Увечері Росія обстріляла Дніпро та Запоріжжя ракетами, тепер туди летять дрони.

Дивіться також "Шахед" пірнув у Дніпро після атаки по Києву: бійці ДСНС дістали з річки уламки ворожого БпЛА

Де зараз летять "Шахеди" і де лунає тривога