Біля румунського села навпроти Ізмаїла виявили, ймовірно, уламки "Шахедів", – ЗМІ

Під час нічної атаки України 25 липня російські дрони-камікадзе перетнули український кордон і залетіли в Румунію. На території одного з румунських прикордонних сіл виявили, ймовірно, уламки "Шахедів".

Це село розташоване прямо навпроти Ізмаїла, куди вночі 25 липня окупанти і спрямували свої безпілотники. Загалом на територію Румунії могло залетіти 3 "Шахеди".

До теми У Румунії над Дунаєм знову оголошували повітряну тривогу через атаку Росії на українські порти

У Румунії могли виявити фрагменти російських "Шахедів"

Джерела в армії офіційно підтвердили румунським журналістам, що військовослужбовці, виконуючи наказ дослідити місце можливого падіння безпілотників на території жудця Тульча, виявили металеві фрагменти, які, ймовірно, є залишками російських безпілотників.

Як повідомляється, уламки перебували в безпосередній близькості від села Плауру, що на румунському узбережжі навпроти українського Ізмаїла.

Де розташоване село Плауру: дивіться на карті

До слова, Повітряні сили повідомляли, що три "Шахеди" локаційно втрачені після перетину державного кордону з Румунією під час нічної атаки. Ворожі дрони-камікадзе перетнули українсько-румунський кордон з Одеської області.

Окрім того, під час нічної атаки дронами-камікадзе по Україні у румунському жудці Тульча над Дунаєм оголошували повітряну тривогу. У службі з надзвичайних ситуацій заявляли, що територія країни не є ціллю атак Росії.