"Не було потреби": Румунія пояснила, чому не збила російські дрони на своїй території

Румунський прем'єр пояснив, чому російські дрони вільно пролетіли над територією країни, а сили оборони навіть не намагалися їх збити.

Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку заявив, що Румунія "реагувала в режимі реального часу" і стежила за ситуацією за допомогою літаків F16.

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Румунія "не мала потреби" збивати дрони

За словами прем'єр-міністра, Румунія стежила за ситуацією і "не мала потреби" робити інших кроків.

Якби дрони націлилися на румунські цілі, Румунія, звичайно, зробила б певні кроки,

– сказав Чолаку.

Він також назвав порушення повітряного простору Румунії провокацією і зазначив, що росіяни таким чином перевіряють можливості реагування сусідніх країн.

Що передувало