Вже били по Сумах: у Defence Express пояснили небезпеку "Шахедів" зі шрапнеллю

Росіяни щодоби атакують мирні міста України іранськими дронами-камікадзе типу "Шахед". Втім, ворог хоче, аби наслідки його атак були більш кривавими, тому постійно модернізує озброєння.

Під час однієї з атак окупанти спорядили "Шахеди" шрапнеллю. Головний редактор Defence Express Олег Катков пояснив 24 Каналу, наскільки це небезпечно та які наслідки може мати.

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У чому найбільша небезпека дронів зі шрапнеллю

Російські війська у ніч на 22 листопада вдарили по житлових квартах Сум дронами, спорядженими шрапнеллю. Найімовірніше, йдеться про термобаричну бойову частину (ТБ БЧ-50), адже саме вона має у складі шрапнель.

Навколо самої термобаричної бойової частини розміщено понад 2300 кульок діаметром 9 міліметрів,

– зазначив Катков.

Під час підриву ініціатора термобаричного боєприпасу відбувається розліт цих готових уражаючих елементів. Такі боєприпаси найбільш ефективні для ураження живої сили поза укриттями. У випадку удару по житлових районах міста росіяни цілеспрямовано вбивають цивільне населення України.

Шрапнель – артилерійський снаряд з уражаючими елементами. Фактично це снаряд, "начинений" кулями. Коли боєприпас розривається, елементи розлітаються, спричиняючи велику шкоду у зоні ураження.

У Сумській ОВА зазначили, що така зброя призначена винятково для знищення людей, а не об’єктів. До слова, внаслідок цієї атаки загинуло двоє осіб, 12 отримали поранення, є пошкодження будинків.