Атака "Шахідів" на Одеську область: у ЗСУ зафіксували до 17 пусків, більшість – збили

Одеська область уночі 4 квітня зазнала доволі масштабної атаки дронами-камікадзе. У Повітряних силах Збройних Сил України повідомили подробиці чергового удару окупантів.

Станом на ранок 4 квітня відомо, що у бік Одеської області ворог здійснив до 17 пусків безпілотних літальних апаратів типу "Шахід". З них вдалося збити 14.

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У ЗСУ розповіли подробиці про нічний обстріл Одещини

За повідомленням Повітряних сил ЗСУ, уночі 4 квітня російські окупанти атакували Одеську область із південного напрямку ударними безпілотниками іранського виробництва – мовиться про "Шахіди". Наразі відомо, що:

Пусків було до 17.

Здійснювали їх із району східного узбережжя Азовського моря.

Силами та засобами ППО повітряного командування "Південь" знищено 14 БпЛА.



Знищено 14 дронів над Одеською областю / Ілюстрація Повітряних сил

Коротко про нічну атаку на Одещину 4 квітня

О 01.13 стало відомо про перший вибух, який почули мешканці Одеси, однією з яких є й журналістка 24 Каналу. Далі звуки вибухів лунали неодноразово, але повітряну тривогу оголосили тільки о 01.23. О 02:04 журналісти Суспільного повідомили, що після вибухів в одному з районів міста помітили пожежу.

Згодом начальник Одеської РВА Юрій Крук підтвердив, що регіон атакували російські дрони-камікадзе, і що наша ППО збиває повітряні цілі. До повідомлення Повітряних сил о 03.53 це була єдина офіційна інформація щодо нічної атаки. Ймовірно, зранку варто очікувати додаткових подробиць.