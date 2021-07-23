"Я приїхав на самокаті, а ви на Maybach": Шахов і Милованов посварилися в прямому ефірі
Джерело:24 канал
Народний депутат Сергій Шахов і Тимофій Милованов зчепилися у ток-шоу. Шахов звинуватив Милованова, що він є політичною елітою, інтереси якої протиставлені народу.
Поконфліктували нардеп Сергій Шахов із групи "Довіра" і нещодавно призначений голова наглядової ради Укроборонпрому Тимофій Милованов у ефірі одного з українських телеканалів.
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"Я на самокаті, а ви на Maybach"
Почалася суперечка зі спічу Сергія Шахова. Він почав зі смартфону зачитувати тези про "прості народні маси, які бояться і не задоволені політичними елітами". На слові "еліти" Шахов підняв руку і показав у сторону Тимофія Милованова, який стояв за трибуною. На це голова наглядової ради Укроборонпрому сказав, що доведеться відповідати.
Я приїхав на самокаті, а ви на чому? На Maybach? Скажіть, будь ласка, хто з нас тоді еліта?
– обурився Милованов.
Після цього Шахов просив не перебивати його, але й не відповів, на якому авто приїхав до студії.
Колега з парламенту Данило Гетманцев поставив пряме питання Шахову: "Ну скажи, Сергію, на чому таки приїхав?". На це Сергій Шахов відповів: "на Toyota, яка має пробіг у 100 тисяч кілометрів".
Зазначимо, що того ж вечора нардеп Олександр Качура опублікував фото, як Тимофій Милованов їде урядовим кварталом на самокаті.
Які авто у декларації обох
- У Сергія Шахова авто у власності немає. Натомість він безкоштовно користується автомобілем, яким володіє його син Микита. У свіжій декларації на сина вказані Hyundai Accent 2018 року за 385 тисяч гривень і Toyota Land Cruiser 2019 року за 2 мільйони 99 тисяч гривень. Саме цією останньою автівкою користується Шахов.
- У Тимофія Милованова у декларації за 2020 рік зазначене авто Volvo C30 2009 року за 140 тисяч гривень.