У суботу, 3 листопада, донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо". Матч буде доступний для перегляду як на стадіоні, так і по телебаченні, а також онлайн.

Трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" буде здійснюватися на каналі "Футбол 2". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

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Перед початком матчу на каналі вийде програма "Тур ONLINE", де експерти аналізуватимуть матчі чемпіонату України.

Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Динамо" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак варто відзначити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Також перегляд відео матчів (як прямі трансляції, так і небезпечні моменти зустрічі) на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

Текстова онлайн-трансляція буде на сайті 24 Каналу. Тут також буде і огляд матчу та відео голів.

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