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      Шахтар – Динамо: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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      Шахтар – Динамо транлсція матчу
      Шахтар – Динамо транлсція матчу

      У суботу, 3 листопада, донецький "Шахтар" прийматиме київське "Динамо". Матч буде доступний для перегляду як на стадіоні, так і по телебаченні, а також онлайн.

      Трансляція матчу "Шахтар" – "Динамо" буде здійснюватися на каналі "Футбол 2". Початок трансляції о 16:55, сам матч розпочнеться о 17:00.

      Читайте також: Чи зможе "Динамо" зберегти інтригу в чемпіонській гонці з "Шахтарем": прогноз аналітиків

      Перед початком матчу на каналі вийде програма "Тур ONLINE", де експерти аналізуватимуть матчі чемпіонату України.

      Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Динамо" можна буде на сайті відеосервісу Oll.tv. Однак варто відзначити, що для доступу до трансляції слід зареєструватися. Також перегляд відео матчів (як прямі трансляції, так і небезпечні моменти зустрічі) на сайті платне – від 39 гривень за доступ на 24 години, або ж 69 гривень за місячний абонемент.

      Текстова онлайн-трансляція буде на сайті 24 Каналу. Тут також буде і огляд матчу та відео голів.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Футбол Спорт Шахтар Динамо УПЛ
      Джерело: 24 Канал
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