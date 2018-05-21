"Шахтар" дізнався імена можливих суперників у Лізі чемпіонів

У Лізі чемпіонів визначилися команди, які гратимуть на груповій стадії турніру. Загалом відомі імена 26 клубів з 32. Серед них і донецький "Шахтар". Всі вони будуть розбити на вісім груп по чотири команди у кожній.

Точно відомо, що "Шахтар" буде у другому кошику при жеребкуванні. Відтак з першого кошика йому попадеться хтось з цих клубів: "Барселона", "Баварія", "Манчестер Сіті", "Ювентус", ПСЖ, "Порту". Також в першому кошику є і російський "Локомотив", однак УЄФА розводить українські та російські клуби. Ще один можливий суперник – переможець цьогорічної Ліги чемпіонів, фінал якої відбудеться у Києві 26 травня – іспанський "Реал" чи англійський "Ліверпуль".

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Серед інших можливих суперників з третього та четвертого кошика: іспанська "Валенсія", німецькі "Шальке" чи "Хоффенхайм", італійський "Інтер", французькі "Монако" чи "Ліон", бельгійський "Брюгге", турецький "Галатасарай" або чеська "Вікторія". Варто додати, що якщо "Ліверпуль" програє у фіналі, він може попастися "Шахтарю" як команда з третього кошика.

"Шахтар" точно не зіграє з іспанським "Атлетіко", німецькою "Боруссією" (Дортмунд), англійськими "Манчестер Юнайтед" та "Тоттенхем", італійськими "Наполі" та "Ромою" і російським "Зенітом".

Зауважимо, що визначилися лише 26 команд з 32, які прийматимуть участь у груповому турнірі Ліги чемпіонів. Ще дві команди потраплять через "шлях не чемпіонів" (серед претендентів – київське "Динамо"), а чотири – "шляхом чемпіонів".