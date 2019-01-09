"Шахтар" не може домовитися про перехід захисника через високу трансферну вартість

Донецький "Шахтар", який цікавиться оборонцем "Олександрії" Валерієм Бондаренком, не поспішає домовлятися про перехід футболіста у свої лави.

За даними FootBoom, переговори між "Олександрією" та "Шахтарем" щодо трансферу центрбека Валерія Бондаренко не просунулися.

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Донеччани не готові платити за 24-річного виконавця 1 млн доларів. Саме на таку суму наполягають в "Олександрії".

Раніше повідомлялося, що "Шахтар" зробив пропозицію в розмірі 600 тис. доларів, але згодом підняв її до 800 тис. "Олександрія" ж просить підняти пропозицію до 1 млн доларів. Відзначимо, що в нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Бондаренко 18 матчів, 1 гол і 1 результативна передача.

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