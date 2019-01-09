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      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВАРІЯ СУДНА З УКРАЇНЦЯМИ БІЛЯ ТУРЕЧЧИНИ

      "Шахтар" не може домовитися про перехід захисника через високу трансферну вартість

      113 Читать новость на русском
      Шахтар досі не домовився щодо трансферу Бондаренка
      Шахтар досі не домовився щодо трансферу Бондаренка / aleksandriya-info.net.ua

      Донецький "Шахтар", який цікавиться оборонцем "Олександрії" Валерієм Бондаренком, не поспішає домовлятися про перехід футболіста у свої лави.

      За даними FootBoom, переговори між "Олександрією" та "Шахтарем" щодо трансферу центрбека Валерія Бондаренко не просунулися.

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      Донеччани не готові платити за 24-річного виконавця 1 млн доларів. Саме на таку суму наполягають в "Олександрії".

      Раніше повідомлялося, що "Шахтар" зробив пропозицію в розмірі 600 тис. доларів, але згодом підняв її до 800 тис. "Олександрія" ж просить підняти пропозицію до 1 млн доларів. Відзначимо, що в нинішньому розіграші УПЛ на рахунку Бондаренко 18 матчів, 1 гол і 1 результативна передача.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт ФК Олександрія Шахтар Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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