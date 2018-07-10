"Шахтар" офіційно посилився ще одним бразильцем
Донецький "Шахтар" офіційно підписав контракт з гравцем "Сан-Паулу" Маркіньосом.
Сторони уклали договір, який буде розрахований на п'ять років, до літа 2023-го. Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
Маркіньос є вихованцем "Деспортіво Бразил", але в 2015 році підписав контракт з "Сан-Паулу", за який в 2018 році дебютував в чемпіонаті штату Сан-Паулу, але через небажання продовжувати контракт з клубом, був переведений в молодіжну команду.
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19-річний вінгер збірної Бразилії U-20 невдовзі приєднається до "Шахтаря", який зараз готується до нового сезону на зборах в Австрії.
Зазначимо, що Маркіньос увійшов до сотні найбільш перспективних футболістів за версією журналу "Four Four Two".
Джерело: 24 Канал
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