"Шахтар" офіційно посилився ще одним бразильцем

Донецький "Шахтар" офіційно підписав контракт з гравцем "Сан-Паулу" Маркіньосом.

Сторони уклали договір, який буде розрахований на п'ять років, до літа 2023-го. Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Маркіньос є вихованцем "Деспортіво Бразил", але в 2015 році підписав контракт з "Сан-Паулу", за який в 2018 році дебютував в чемпіонаті штату Сан-Паулу, але через небажання продовжувати контракт з клубом, був переведений в молодіжну команду.

Читайте також: "Динамо" офіційно підписало бразильця Сідклея

19-річний вінгер збірної Бразилії U-20 невдовзі приєднається до "Шахтаря", який зараз готується до нового сезону на зборах в Австрії.

Зазначимо, що Маркіньос увійшов до сотні найбільш перспективних футболістів за версією журналу "Four Four Two".