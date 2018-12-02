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      Шахтар – Олімпік: де дивитися онлайн матч чемпіонату України

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      Шахтар - Олімпік: де дивитися онлайн матч
      Шахтар – Олімпік дивитися онлайн / ФК "Шахтар"

      У неділю, 2 грудня, в чемпіонаті України буде зіграно чергове дербі. Цього разу донецьке – "Шахтар" прийматиме "Олімпік". Переглянути матч можна буде на стадіоні "Металіст" у Харкові, а також по телебаченні та онлайн.

      Матч "Шахтар" – "Олімпік" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 16:65, сам матч розпочнеться о 17:00. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Тур Online", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч.

      Читайте також: Шахтар – Олімпік: прогноз букмекерів на матч чемпіонату України

      Дивитися онлайн матч "Шахтар" – "Олімпік" можна на сайті відеосервісу Oll.tv. Та варто зауважити, що доступ до відео платний та вимагає реєстрації. Можна оформити доступ на 24 години за 39 гривень, або місячний абонемент за 69 гривень. При цьому доступний стають усі трансляції матчів, які проводять телеканали "Футбол 1" та "Футбол 2".

      Нагадаємо, матч "Шахтар" – "Олімпік" відбудеться у неділю, 2 листопада. Початок зустрічі о 17:00.

       

      Теги: Спорт УПЛ Футбол Шахтар ФК Олімпік
      Джерело: 24 Канал
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