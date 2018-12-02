У неділю, 2 грудня, в чемпіонаті України буде зіграно чергове дербі. Цього разу донецьке – "Шахтар" прийматиме "Олімпік". Переглянути матч можна буде на стадіоні "Металіст" у Харкові, а також по телебаченні та онлайн.

Матч "Шахтар" – "Олімпік" в Україні покаже телеканал "Футбол 1". Початок трансляції зі стадіону – о 16:65, сам матч розпочнеться о 17:00. Окрім того, на каналі перед грою вийде програма "Тур Online", де запрошені гості та аналітики дадуть свій прогноз на матч.