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      "Шахтар" опублікував яскраве відео, присвячене 100 матчам Ісмаїлі за клуб

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      Ісмаїлі зіграв 100 матчів за "Шахтар"
      Ісмаїлі зіграв 100 матчів за "Шахтар" / ФК "Шахтар"

      Нещодавно Ісмаїлі провів свій 100-й матч за "Шахтар", і донецький клуб з цього приводу випустив спеціальне відео з кращими моментами бразильського захисника у клубі.

      За весь час перебування в "Шахтарі" лівий захисник Ісмаїлі забив 13 м'ячів і зробив 26 гольових передач.

      Читайте також: Екс-гравець "Динамо" визнаний найкращим футболістом жовтня у "Шахтарі"

      Нагадаємо, що за результатами голосування, організованому на офіційному сайті УПЛ, найкращим гравцем жовтня визнаний Ісмаїлі. Минулого місяця футболіст "Шахтаря" повністю відіграв в чемпіонаті три матчі, в яких віддав одну результативну передачу.

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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