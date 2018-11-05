"Шахтар" перемагає "Динамо", "Зоря" знову в топ-6: головні підсумки 14-го туру УПЛ

14-ий тур УПЛ відзначився українським "класіко", в якому було все – голи, вилучення, феєричне повернення та неочікувана розв’язка на останній секунді матчу. А також гра за порожніх трибун в Одесі та зміни у турнірній таблиці загалом.

"Маріуполь" закріплюється в топ-5

Розпочався тур матчем у Маріуполі, де однойменна команда приймала "Арсенал-Київ". Попри те, що "каноніри" перебувають" на останній сходинці, вони зуміли дати бій господарям поля. Особливо старався воротар Сітало, який раз по раз рятував свою команду від пропущеного голу. Не врятував в єдиному моменті.

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У цьому матчі варто виділити гол Вакули (і самого гравця). Півзахисник до кінця зіграв у цьому моменті, відкрився, обіграв, точно пробив.

Завдяки цій перемозі "Маріуполь" закріпився на п’ятій сходинці у турнірній таблиці. "Арсенал-Київ" і надалі останній.

Напруга "класичного"

На цей матч чекається. На яких би місцях не перебували команди у турнірній таблиці, протистояння "Шахтар" і "Динамо" притягує до себе увагу. От і цього разу. Цей матч глядачам на трибунах подарував усе – надію для фанатів "Динамо" після першого тайму, радість фанатам "Шахтаря" у кінці матчу. І напругу до фінального свистка.

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Гра відзначилася високими швидкостями, небезпечними моментами. І невідомо, яким би був фінальний результат, якби не вилучення. А так маємо відрив "Шахтаря" на вісім очок від "Динамо" вже після 14-го туру. Чемпіонська гонка ще не добігла кінця, але боротьбу фавориту нав’язати вже нікому?

Варто відзначити, що це перша перемога тренера "Шахтаря" Фонсеки над Хацкевичем у рамках чемпіонату.

Окрім того, "Динамо" зазнало другої поспіль поразки у чемпіонаті.

Повернення туру

Окрім перемоги над "Динамо", у цьому матчі для фанатів "Шахтаря" була і ще одна радість – на поле повернувся їх капітан Тайсон. Він вийшов на поле у другому таймі і доклався до перемоги. Саме з його пасу і був забитий перший гол у ворота "Динамо".

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Гол туру

У цьому турі було забито не так і багато голів. За шість матчів – лише один розгром – у Одесі. Тож голом туру став удар Коваленка у ворота "Динамо". Тут варто відзначити і красоту удару, і важливість голу, і час, коли його забито.

Відео голу Коваленка у ворота "Динамо"

Цифра туру

1000. Саме стільки голів за часів незалежності пропустив "Шахтар". Автором ювілейного голу став півзахисник "Динамо" Шапаренко.

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"Карпати" піднімаються вверх

Календар склався так, що львівські "Карпати" шість матчів поспіль (один з них – у Кубку України) мають провести на виїзді. П’ять з них вже зіграли. І три останні ігри поспіль виграли. Третім став матч проти "Олімпіка" в Києві.

"Карпати" доволі швидко вийшли вперед – відзначився Понде. Це третій гол поспіль для нападника. До цього він забивав "Чорноморцю" та приніс перемогу у кубковому матчі. А у другому таймі забив Швед з пенальті. Саме півзахисник і став героєм зустрічі, коли асистував у першому голі і забив другий.

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Варто відзначити, що у "Карпат" друга атака у чемпіонаті – 19 забитих голів. Більше забив лише "Шахтар" (36 голів), а "Олександрія" теж має 19 забитих голів. При цьому у "зелено-білих" негативна різниця забитих-пропущених -2. Більше пропустили лише "Арсенал-Київ" (25 голів), "Чорноморець" (24 голи) та "Олімпік" (22 голи). У "Маріуполя" теж 21 пропущений гол.

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"Олександрія" втрачає можливість обійти "Динамо"

У випадку перемоги над "Десною" вдома, "Олександрія" могла зрівнятися за набраними очками з "Динамо". А за певних умов і обійти киян (матч між ними в Олександрії запланований на 25 листопада). Та чернігівська команда виявилася занадто непоступливою для господарів поля. Забити вдалося лише з пенальті.

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Та пропустили гості вже наприкінці зустрічі. Тож зіграли у нічию (єдина у цьому турі) і втратили можливість наздогнати "Динамо". Натомість "Десна" на сьомій позиції, з відставання в одне очко від топ-6.

Антигерой/герой матчу

Матч в Олександрії був особливим як мінімум для одного гравця. Це Андрій Гітченко. Ще минулого сезону захисник виступав за "Олександрію", а вже цього – виступає за "Десну". У матчі між цими командами він спочатку став антигероєм матчу, коли зіграв рукою у власному штрафному майданчику. Саме за це і було призначено пенальті, з якого Запорожан вивів "Олександрію" вперед. Та на 87-ій хвилині саме Гітченко і зрівняв рахунок, вдало зігравши при розіграші штрафного.

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"Львів" програв домашній матч у Полтаві

Так сталося, що "Львів" матч 3-го туру проти "Ворскли" мав грати у Полтаві. Але тоді місцевий стадіон "Ворскла" готували до матчів Ліги Європи, тож гру перенесли до Львова. Але номінальним господарем залишилися полтавчани. Тож у матчі 14-го туру між цими командами у Полтаві номінальними господарями були львів’яни.

Та "Львів" цей матч програв. Безапеляційно. Команда за весь матч створила три гольові моменти. В одному з них на початку зустрічі Бруно влучив у перекладину. А згодом цілковитою ініціативою заволоділи гравці "Ворскли". І двічі забили. У підсумку цього вистачило, щоб перемогти.

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Завдяки цій перемозі "Ворскла" закріпилися на четвертій сходинці. До третьої "Олександрії" тепер лише три очки, а відрив від п’ятого "Маріуполя" і надалі чотири бали.

Історичний матч у Полтаві

3 квітня 2016 відбулася історична подія в українському футболі – тоді матч УПЛ між "Волинню" та "Чорноморцем" розсудила жінка-арбітр Катерина Монзуль. 4 листопада 2018 року сталася ще одна історична подія – матч "Львів" – "Ворскла" розсудила суддівська бригада, складена виключно з жінок. Арбітр – Катерина Монзуль, асистенти арбітра – Марина Стрілецька та Олександра Ардашева й четвертий арбітр – Анастасія Романюк.

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"Чорноморець" програє восьмий матч у чемпіонаті

Одеський "Чорноморець" продовжує йти на дно. Команда зазнала восьмої поразки у чемпіонаті поспіль. Цього разу на власному полі розгромно поступилися "Зорі". Хоча обмежилися лише трьома голами, а не п’ятьма, як це було у матчі проти "Карпат".

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Така серія, як і гра – причина для відставки головного тренера. Та поки Ангел Червенков не покинув посаду наставника "Чорноморця".

Натомість "Зоря" перервала свою шестиматчеву серію без перемог. Востаннє луганчани перемагали ще 2 вересня, розгромивши на виїзді "Арсенал-Київ" 0:5.

Непорозуміння туру

Матч в Одесі відбувся за порожніх трибун. І не через покарання "Чорноморця". Ні, провести матч без глядачів вирішило керівництво одеського клубу.

"Правоохоронні органи України не можуть надати гарантії безпеки при проведенні чергового поєдинку на стадіоні "Чорноморець", – заявили у клубі. Тож вирішили, що краще взагалі грати без глядачів.

Згодом з’явилася інформація, що фанати "Чорноморця" планували зірвати матч проти "Зорі".

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Результати матчів

Маріуполь – Арсенал-Київ 1:0

Гол: Вакула, 81

Шахтар – Динамо 2:1

Голи: Мораєс, 54, Коваленко, 90+4 – Шапаренко, 44

Вилучення: Кендзьора, 90+2 (Динамо)

Олімпік – Карпати 1:2

Голи: Є. Пасіч, 90+1 – Понде, 5, Швед, 73 (пен)

Олександрія – Десна 1:1

Гол: Запорожан, 53 (пен.) – Гітченко, 88

Львів – Ворскла 0:2

Голи: Ребенок, 19, Якубу, 39

Чорноморець – Зоря 0:3

Голи: Тимчук, 27, Майборода, 66, Караваєв, 72