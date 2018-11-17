"Шахтар" побореться з "Боруссією" за талановитого футболіста
Донецький "Шахтар" та дортмундська "Боруссія" хочуть підписати контракт з 20-річним гравцем "Корінтіанса" Педрінью.
Поки ж пріоритетом футболіста є перехід у німецький клуб, а варіант з трансфером в "Шахтар" теж не виключається.
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"Інтерес до Педріні проявляє не один клуб. Пріоритет – "Боруссія" Д, але "Шахтар" теж в ньому зацікавлений", – цитує слова агента Fox Sports.
Зазначимо, що 20-річний Педрінью є основним півзахисником в "Корінтіансі". Він зіграв у 31 матчі чемпіонату Бразилії, проте забитими м'ячами не відзначився.
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Джерело: 24 Канал
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