"Шахтар" претендує на коштовного оборонця

Донецький "Шахтар" зацікавлений у придбанні захисника нідерландського "Фейєноорда" Джеррі Сен-Жюста. Українському клубу доведеться поборотися за гравця, оскільки на нього претендують інші клуби.

Як повідомляє Ad.nl, конкуренцію "Шахтарю" за право купити оборонця складе російський "Зеніт". Контракт захисника з нинішнім клубом діє до 2021 року.

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Сен-Жюст виступає за роттердамський клуб з 2017 року, куди він перейшов з "Херенвена". Захисник був гравцем збірної Голландії U-21, в складі якої протистояв своїм ровесникам з України у відбірковому турнірі на чемпіонат Європи, фінальна частина якого пройде влітку 2019 року в Італії.

Додамо, за даними Transfermarkt.com, трансферна вартість центрбека складає 5 млн євро.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" хоче придбати оборонця "Олександрії" Валерія Бондаренка. Донеччани зробили пропозицію в розмірі 600 тис. доларів, але згодом підняли її до 800 тис. "Олександрія" ж просить підняти пропозицію до 1 млн доларів.