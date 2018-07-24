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"Шахтар" презентував нову виїзну форму: як вона виглядає

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Тарас Степаненко в оновленій формі
Тарас Степаненко в оновленій формі / shakhtar.com

24 липня "Шахтар" представив нову виїзну форму на сезон 2018/19 спільно з технічним партнером клубу Nike.

Оновлена форма виконана в абсолютно нових кольорах: сіра з смугами. Традиційно для Nike, форма поєднує в собі високотехнологічність та інноваційність.

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Новий комплект вже надійшов у продаж в магазині Nike в Києві, офіційних магазинах "Шахтаря", а також на офіційному сайті клубу.

Зазначимо, що "гірники" дебютують в новій формі 25 липня у матчі першого туру Прем'єр-ліги з "Десною". Початок о 19:00.

Теги: Новини спорту Шахтар
Джерело: 24 Канал
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