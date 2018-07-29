"Шахтар" прибув на матч проти "Арсеналу" без трьох гравців

29 липня у Харкові на ОСК "Металіст" "Шахтар" і "Арсенал" зіграють матч 2 туру УПЛ.

На гру з новачком елітного дивізіону Паулу Фонсека взяв 19 футболістів. Через травми не прилетіли захисники Сергій Кривцов і Ярослав Ракицький. Також відбуває дискваліфікацію Ісмаїлі.

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Попередня заявка "Шахтаря" на матч проти "Арсеналу"

Воротарі: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Олег Данченко, Давід Хочолава, Микола Матвієнко, Богдан Бутко, Данило Ігнатенко;

Півзахисники: Олександр Зубков, Майкон, Тарас Степаненко, Алан Патрік, Марлос, Маркіньос Сіпріано, Фернандо, Сергій Болбат, Тайсон, Віктор Коваленко, Андрій Тотовицький;

Нападник: Жуніор Мораес.

Стартовий свисток арбітра матчу "Шахтар" – "Арсенал-Київ" прозвучить о 19:30.

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