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      "Шахтар" пригадав всі голи Віктора Коваленка після гри з "Динамо": відео

      656 Читать новость на русском
      Віктор Коваленко
      Віктор Коваленко

      Півзахисник "Шахтаря" Віктор Коваленко відзначився переможним м'ячем у матчі чемпіонату України проти "Динамо" (2:1).

      З цієї нагоди прес-служба донецького клубу згадала всі голи молодого футболіста. Дебютний гол в єврокубках "Шальке", гол з центру поля "Генту", суперудар "Динамо" – в свої 22 роки хавбеку є чим похвалитися.

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      До слова, у 2015 році Коваленко став кращим бомбардиром юнацького чемпіонату світу U-20, забивши у ворота суперників п'ять м'ячів. До 22 років півзахисник вже встиг по два рази виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок України. У 2016 році він був визнаний кращим молодим футболістом країни.

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      Теги: Спорт Футбол УПЛ Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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