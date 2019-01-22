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      "Шахтар" розгромно програв перший матч у 2019 році: відео

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      Шахтар розгромно програв перший матч у 2019 році
      Шахтар розгромно програв перший матч у 2019 році / twitter.com/fcshakhtar

      Донецький "Шахтар", який нещодавно вийшов з відпустки, розгромно програв перший матч у 2019 році. "Гірники" в контрольному матчі були биті хорватським "Хайдуком".

      Шахтар – Хайдук 1:4
      Голи:       Дентіньо, 30 – Цакташ, 21, Деліч, 23, Жайро, 41, Текліч, 60

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      Уже в першій половині гри "Хайдук" зумів двічі відзначитися у воротах Андрія Пятова. На 21 хвилині гол забив Цакташ, а через дві хвилини – Деліч. "Шахтар" з відповіддю не забарився і на 30 хвилині Дентіньо скоротив відставання.

      Відео голу Дентіньо

       

       

      Проте до кінця першого тайму хорватський клуб відновив перевагу у два м'ячі – гол на рахунку Жайро.

      У другому таймі номінальні гості зуміли забити ще один гол та встановили підсумковий результат 1:4.

      Наступний матч "Шахтар" проведе 26 січня проти "Карабаху" (Азербайджан).

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар
      Джерело: 24 Канал
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