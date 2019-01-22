"Шахтар" розгромно програв перший матч у 2019 році: відео

Донецький "Шахтар", який нещодавно вийшов з відпустки, розгромно програв перший матч у 2019 році. "Гірники" в контрольному матчі були биті хорватським "Хайдуком".

Шахтар – Хайдук 1:4

Голи: Дентіньо, 30 – Цакташ, 21, Деліч, 23, Жайро, 41, Текліч, 60

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Уже в першій половині гри "Хайдук" зумів двічі відзначитися у воротах Андрія Пятова. На 21 хвилині гол забив Цакташ, а через дві хвилини – Деліч. "Шахтар" з відповіддю не забарився і на 30 хвилині Дентіньо скоротив відставання.

Відео голу Дентіньо

Проте до кінця першого тайму хорватський клуб відновив перевагу у два м'ячі – гол на рахунку Жайро.

У другому таймі номінальні гості зуміли забити ще один гол та встановили підсумковий результат 1:4.

Наступний матч "Шахтар" проведе 26 січня проти "Карабаху" (Азербайджан).

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