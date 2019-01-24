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      "Шахтар" веде перемовини щодо купівлі ще одного нападника

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      Шахтар веде перемовини щодо купівлі ще одного нападника
      Шахтар веде перемовини щодо купівлі ще одного нападника / Lucas Bubols

      Донецький Шахтар планує посилити свій склад нападником бразильського "Греміо" Тете. Чемпіони України мають намір придбати 18-річного бразильця за 10 мільйонів євро.

      Український клуб пропонує за Тете 8 мільйонів євро відразу та ще 2 мільйони як бонуси, в разі успішного виступу бразильця в Європі, повідомляє Globo Esporte.

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      За інформацією видання, представники "гірників" розпочали переговори з керівництвом бразильського клубу.

      Тете недавно підписав новий контракт з "Греміо" до 2021 року, а його клаусула становить 100 млн євро. Нападник наразі виступає за молодіжну команду "Греміо".

      Раніше головний тренер "Шахтаря" Паулу Фонсека підтвердив, що за "гірників" виступатиме бразильський півзахисник Маркос Антоніо з португальського "Ешторіла". Він може невдовзі приєднатися до складу донеччан.

      Також донецький "Шахтар" у це трансферне вікно домовився про перехід центрального захисника "Олександрії" Валерія Бондаренка та 17-річного нападника Даниїла Сікана.

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      Теги: Спорт Футбол Шахтар Трансфери
      Джерело: 24 Канал
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