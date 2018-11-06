"Шахтар" вирушив на матч Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" з усіма лідерами
6 листопада "Шахтар" відправився в Манчестер на гру 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Сіті".
Серйозних проблем зі складом у головного тренера Паулу Фонсеки немає. Головною радістю для команди стало повернення Марлоса, який пропустив останні матчі команди проти "Манчестер Сіті", "Арсеналу-Київ", "Олімпіка" і "Динамо". Як і раніше поза складом захисник Іван Ордець і півзахисник Фернандо.
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Всього ж наставник "Шахтаря" взяв на матч 22 гравці, з яких у заявку на поєдинок потраплять лише 18.
Голкіпери: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;
Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко;
Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос;
Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.
Нагадаємо, що матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок – о 22:00. У домашній грі "Шахтар" розгромно поступився "Сіті".
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