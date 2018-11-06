10:56
6 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Складні стосунки Жиріновського і мігрантів. Путін повертає СРСР
      Вєсті Кремля
      22:33, 5 листопада
      Вєсті.UA. Як Ляшко осідлав паровоз. Міцний кулак вождя Киви
      Вєсті.UA
      22:04, 5 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Шахтар" вирушив на матч Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" з усіма лідерами

      45 Читать новость на русском
      Марлос
      Марлос / ФК "Шахтар"

      6 листопада "Шахтар" відправився в Манчестер на гру 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Сіті".

      Серйозних проблем зі складом у головного тренера Паулу Фонсеки немає. Головною радістю для команди стало повернення Марлоса, який пропустив останні матчі команди проти "Манчестер Сіті", "Арсеналу-Київ", "Олімпіка" і "Динамо". Як і раніше поза складом захисник Іван Ордець і півзахисник Фернандо.

      Читайте також: "Шахтар" пригадав всі голи Віктора Коваленка після гри з "Динамо": відео

      Всього ж наставник "Шахтаря" взяв на матч 22 гравці, з яких у заявку на поєдинок потраплять лише 18.

      Голкіпери: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

      Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко;

      Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос;

      Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

      Нагадаємо, що матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок – о 22:00. У домашній грі "Шахтар" розгромно поступився "Сіті".

      Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

      Теги: Спорт Шахтар Ліга чемпіонів Футбол
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      сьогодні , 10:16 Безкарність вбиває: найгучніші напади на активістів за останні роки
      Євгенія Мазур
      Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      сьогодні , 09:00 Фашисти та українці на вулицях Києва: кривава осінь 43-го
      Євгенія Мазур
      "Богемна рапсодія": про Фреді Меркурі як шоумена, але не як особу
      сьогодні , 10:01 "Богемна рапсодія": про Фреді Меркурі як шоумена, але не як особу
      Юлія Ліпенцева
      Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      сьогодні , 08:40 Режим Порошенко – это новый Антимайдан
      Михайло Голубєв
      Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      сьогодні , 00:19 Если Катю Гандзюк действительно заказал депутат БПП, для Порошенко это плохо кончится
      Олена Трибушна
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      Роберт Кубіца, найімовірніше, виступить в ERC
       10 січня 2013 , 16:49
      Баскетбол: "Сієна" здобула шосту перемогу в останньому матчі першого кола
       16 лютого 2013 , 14:54
      Твіттеріада. Мілевський розповів про себе, а Ярмоленку освідчились
       25 листопада 2013 , 20:44
      Суркіс: Реакція УЄФА? Думаю, все обмежиться штрафом
       27 лютого 2015 , 17:11
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук