"Шахтар" вирушив на матч Ліги чемпіонів з "Манчестер Сіті" з усіма лідерами

6 листопада "Шахтар" відправився в Манчестер на гру 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти "Сіті".

Серйозних проблем зі складом у головного тренера Паулу Фонсеки немає. Головною радістю для команди стало повернення Марлоса, який пропустив останні матчі команди проти "Манчестер Сіті", "Арсеналу-Київ", "Олімпіка" і "Динамо". Як і раніше поза складом захисник Іван Ордець і півзахисник Фернандо.

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Всього ж наставник "Шахтаря" взяв на матч 22 гравці, з яких у заявку на поєдинок потраплять лише 18.

Голкіпери: Андрій П'ятов, Олексій Шевченко;

Захисники: Богдан Бутко, Давід Хочолава, Ісмаїлі, Микола Матвієнко, Ярослав Ракицький, Сергій Кривцов, Олег Данченко;

Півзахисники: Майкон, Сергій Болбат, Андрій Тотовицький, Віктор Коваленко, Маркіньос Сіпріано, Дентінью, Веллінгтон Нем, Алан Патрік, Тарас Степаненко, Тайсон, Марлос;

Нападники: Жуніор Мораєс, Оларенважу Кайоде.

Нагадаємо, що матч 4-го туру Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Шахтар" відбудеться у середу, 7 листопада. Початок – о 22:00. У домашній грі "Шахтар" розгромно поступився "Сіті".

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