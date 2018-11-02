"Шахтар" зіграє з "Динамо", "Львів" прийме "Зорю": визначилися пари 1/4 фіналу Кубка України
У Домі футболу відбулося жеребкування 1/4 Кубка України. Серед восьми учасників – шість представники УПЛ, а також дві – з Першої ліги. Не обійшлося і без несподіванки.
Під час жеребкування випало, що вже на цій стадії зіграють "Шахтар" та "Динамо" (гра на полі доннечан). Окрім того, дві першолігові команди теж зіграють на своєму полі (згідно правил турніру).
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Пари чвертьфіналів Кубка України (першими вказані господарі поля)
Інгулець – Карпати
Дніпро-1 – Ворскла
Шахтар – Динамо
Львів – Зоря
Матчі заплановані на 3 квітня 2019 року (базова дата). Усі стадії складаються з одного матчу. Фінал відбудеться у Запоріжжі 15 травня 2019 року.
Джерело: 24 Канал
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