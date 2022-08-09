Через примусову мобілізацію шахти Луганщини опинились на межі закриття, – Гайдай

Шахти на Луганщині можуть закрити через примусову мобілізацію, яку ворог проводить на окупованих територіях. окупанти роблять все, аби позбавити Збройні Сили України можливості посилити інші напрямки.

Мова йде про підприємства вугільної галузі у містах, захоплених росією у 2014 році. Про це заявив очільник регіону Сергій Гайдай.

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Шахти Луганщини опинилися на межі зачинення

Гайдай уточнив, що це стосується підприємств вугільної галузі у містах, які окупанти захопили у 2014 році.

Це, зокрема, Сорокине (Краснодон), Ровеньки, Довжанськ, (Свердловськ). Майже усіх, кого можна було відправити на фронт із шахт зазначених населених пунктів, вже мобілізували на початку вторгнення. Зараз кожна повістка – ще один крок до повної зупинки підприємств. Людей не вистачає. Всі знають, що із фронту не повертаються, тому опановують нові спеціальності, працюють за сумісництвом, виходять у додаткові зміни,

– зазначив Гайдай.

Він зауважив, що шахтарів ледве вистачає для підтримки життєдіяльності підприємств. Дійшло навіть до того, що почали запрошувати на роботу чоловіків із сусідніх областей росії.

"Ситуація наближається до катастрофічної. Хоча хтось стверджує, що вони ще толком не починали", – резюмував Гайдай.



росіяни обстрілюють Луганщину / фото Луганська облдержадміністрація



Луганщина страждає від ракетних ударів окупантів / фото Луганська облдержадміністрація



росіяни руйнують все на Донбасі / фото Луганська облдержадміністрація



Пошкоджена інфраструктура на Луганщині / фото Луганська облдержадміністрація



окупанти наносять ракетні удари по населених пунктах Луганщини / фото Луганська облдержадміністрація

Яка ситуація на Луганщині

За словам Гайдая, ворог застосовує усе наявне озброєння, аби вимусити ЗСУ зосередити основні зусилля саме тут і не допустити будь-яких маневрів.

Тільки за минулу добу наші військові зупинили 10 спроб ворога штурмувати міста і села на межі Луганщини та Донеччини. Поблизу вісьмох населених пунктів намагалася працювати авіація окупанта,

– розповів очільник області.

Крім того, росіянами нанесений ракетний удар, здійснені дві спроби танкових атак, завдані ураження населених пунктів мінометами.

Що відбувається на Донбасі: головні новини

російські загарбники швидкими темпами готуються до псевдореферендуму на Луганщині. Вже визначилися з місцями проведення та активно агітують населення.

У Рубіжному окупанти почали ховати містян, яких вони вбили у березні – квітні.

окупанти атакували із авіації територію 8 населених пунктів, які розташовані на адміністративній межі Луганщини та Донеччини. Це свідчить про їхню неспроможність подолати оборонні укріплення захисників України.

Наразі окупанти зосередили основні сили на Бахмутському напрямку. Але шлях до головного міста пролягає через Луганщину, де ЗСУ міцно тримають оборону.

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