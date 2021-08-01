У шахті на Донеччині, де стався вибух, ліквідували аварійну ситуацію
1 серпня 2021 , 08:59Читать новость на русском
Джерело:"РБК-Україна"
На шахті у Донецькій області через вибух загинув гірник і ще 9 людей отримали травми. Аварійну ситуацію вдалося ліквідувати за декілька годин.
Спеціалісти виконали розгазування ділянки на шахті у селищі Удачному. Відтак здоров'ю і життю співробітників нічого не загрожує.
До речі Постраждалі внаслідок вибуху на Донбасі шахтарі перебувають у важкому стані
У якому стані постраждалі
У Покровській лікарні інтенсивного лікування перебувають троє постраждалих. У них легкі тілесні ушкодження.
Ще шість гірників перебувають в опіковому відділенні Краматорської міської лікарні №3. Один з них працівник шахтоуправління Покровського, 5 – працівники підрядної організації.
Всім постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Вибух на шахті в Удачному: головне
- 31 липня 2021 року близько 05:12 на шахті прогримів вибух.
- Через це постраждали 10 гірників. Один із них помер у лікарні, інші перебувають у важкому стані.
- Покровська окружна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки.
- Досудове слідство встановило, що трагедія сталася через вибух метану.