18:51
15 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Ледібой Путін. Руки-базуки Кадирова
      Вєсті Кремля
      21:52, 14 листопада
      Вєсті.UA. Темні сили Пашинського. 100 років самотності Литвина
      Вєсті.UA
      20:10, 14 листопада
      Кошерна їжа, ручки Parker та Олег Винник: на що витрачає держбюджет влада Дніпра
      ЦРУ
      09:00, 14 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. У бій ідуть лише "старі"
      Згадати все
      23:05, 13 листопада
      Телеканал новин 24 Новини Спорт
      СНІГ В УКРАЇНІ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ

      Шакіра емоційно відсвяткувала гол сина: відео

      615 Читать новость на русском
      Шакіра емоційно відсвяткувала гол сина
      Шакіра емоційно відсвяткувала гол сина / viva.ua

      Відома співачка Шакіра, яка є дружиною гравця "Барселони" Жерара Піке, ледь не зірвала тренування свого сина.

      Читайте також: Шакіра з Піке вкотре заперечили своє розлучення: фотодоказ

      Колумбійка підтримує дітей навіть на простих тренуваннях. Одне з таких Шакіра відвідала напередодні та опублікувала відео у своєму акаунті Instagram.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Soccer mom at work! Shak

      Допис, поширений Shakira (@shakira)

      Простий гол на тренуванні одного з синів викликав у Шакіри шквал емоцій. Співачка пробігла вздовж бровки з радісними вигуками. Після цього вона була готова зірвати тренування, щоб привітати сина з результативним ударом.

      Теги: Спорт Футбол Шакіра Діти
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
       13 серпня 2012 , 08:00
      Відео бою Ломаченко – Лінарес
       13 травня , 06:44
      "Сантос" вийшов на четверте місце
       10 жовтня 2010 , 13:20
      Тенісист Дель Потро зіграв 5 тай-брейків за 3 матчі на Erste Bank Open
       21 жовтня 2012 , 08:08
      Венгер на місце переможця України, Вієйра на зміну
       31 березня 2014 , 14:11
      Михайло Фоменко назвав свого фаворита на "Золотий м'яч-2014"
       17 листопада 2014 , 13:25
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук