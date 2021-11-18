"Шаман", який штурмував Капітолій США, отримав майже 3,5 роки в'язниці

"Шамана" конспірологічного руху QAnon, який 6 січня штурмував будівлю Капітолія США, засудили до 3 років та 5 місяців в'язниці. Чоловік визнав свою провину.

Джейкоб Ченслі був серед перших 30 бунтівників, які проникли в будівлю Капітолія. Прокурори назвали його ключовою фігурою штурму.

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Варто зауважити, що обвинувачення вимагало для "шамана" понад 4 роки ув'язнення. Водночас адвокати наполягали на 10 місяцях за ґратами.

Захист повідомляв, що Ченслі страждає на шизофренію, тривожний розлад та депресію.

"Шаман" був представником конспірологічного руху QAnon. Однак згодом він заявив, що більше не вірить у змову та відкинув культ. Він також розчарувався у Дональді Трампі.

Звинувачення через штурм Капітолія 6 січня оголосили приблизно 600 особам. З них – 51 людина визнала себе винною.

Джейкоба Ченслі затримали 9 січня та звинуватили в навмисному проникненні в Капітолій й у порушенні громадського порядку. Згодом "шамана" заарештували.

Дізнайтеся більше "Шаман" QAnon, який штурмував Капітолій, визнав свою провину

Штурм Капітолія: що відомо

Прихильники Дональда Трампа 6 січня 2021 року почали вриватися всередину будівлі Капітолія. Усе через те, що в цей день Конгрес США мав оголосити офіційні результати американських виборів президента.

Протестувальники розбивали вікна, розводили невеликі пожежі, зривали зі стін картини та руйнували меблі.

Під час сутичок у Вашингтоні загинули 5 людей. Варто зауважити, що у підбурюванні до заколоту звинуватили Дональда Трампа.

Перший вирок учаснику штурму Капітолія винесли у липні 2021 року. У в'язниці Пол Ходжкінс повинен відсидіти 8 місяців.



Що відомо про заворушення у Вашингтоні / Інфографіка 24 каналу