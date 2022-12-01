Сподіваються, що допоможе: з Бурятії відправлять юрти із шаманами для окупантів на Донбасі

На Донбас 2 грудня виїдуть представники "Гуннського фонду". Вони привезуть із собою 3 юрти, в яких окупанти зможуть пройти шаманський обряд і відпочити.

Юрти, ймовірно, розмістять десь у Старобешівському районі Донецької області. Їх відтворили силами громадських діячів.

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У "Гунському фонді" розповіли, що такі ж юрти, які вирушать до росіян на Донбас, 16 століть тому використовували для військових походів.Очевидно, що окупаційна армія не хоче рухатися у майбутнє, постійно озираючись на століття в минуле.

Чому саме юрта? Це зручно: її завжди можна швидко розгорнути, або скласти назад і перевезти, й в ній можна проводити шаманські обряди. Тільки шамани можуть, наприклад, душу повертати. Буває таке, що людина злякалася, під вибух потрапила чи ще щось. Шамани мають можливість швидко відновити людину,

– розповів голова фонду Алєг Булутов.

Також за його словами, костоправи в юртах можуть допомогти солдатам, які зазнали поранення або ж мають струс головного мозку. Вони нібито оперативно вправлять хребет "чи ще щось зроблять". Поки світова медицина розвивається, росіяни вперто продовжують використовувати методи нетрадиційної, допомагаючи ЗСУ в ліквідації окупантів.

Булутов зазначив, що поки невідомо, в якому самі місці стоятиме юрта. Мовляв, вона повинна бути якомога ближче до території, де тривають бойові дії, але водночас перебувати в безпечному місці. За задумом організаторів, така гуманітарна допомога стане в пригоді й "мобікам", і контрактникам, які перебувають на війні проти України вже давно.

"Головна мета – підняти дух бійцям, підлікувати, підтримати. Військовослужбовці за "стрічку" вийшли на відпочинок і можуть вирушити до нас. У когось страхи, у когось ще щось. Допомагати будемо всім, хто звернеться по допомогу. Незалежно від національності або від того військова це людина чи цивільна", – додав голова фонду.

Цей "надзвичайно потрібний" проєкт співробітники фонду організували власними силами, без залучення фінансування.

"Історія повторюється. Колись наші предки – великі гуни – розгромили готів, захищаючи слов'ян. Як бачите, історія, що сталася 16 століть тому, сьогодні повторюється. Ми вже провели кілька тайлаганів (ритуал вшанування богів – 24 канал) з лютого: за припинення війни, за перемогу. І зараз ми хочемо приїхати з гуманітарною місією. З давніх часів така медична практика існувала, особливо в похідних, екстремальних умовах", – марить Булутов.

Раніше інший член "Гуннського фонду" Ердем Тапхаєв заявив, що хоче вирушити на війну в Україну після Нового року.

"Поїду, це, скоріш за все, дійсно поклик, адже багато знайомих, рідних зараз там служать", – зазначив Тапхаєв.

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